Faizsiz konut şirketine para yatıranlar, tasfiye kuruluşlarına başvurmalı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - BDDK'den yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

Tasfiye edilen 21 şirket şöyle sıralandı:

İktisatevim Gayrimenkul A.Ş.

Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon A.Ş.

Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon A.Ş.

Yaşamevim Gayrimenkul A.Ş.

HH Aydın Yatırım Holding A.Ş.

İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Varlıkevim Gayrimenkul A.Ş.

İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.

İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul A.Ş.

Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş.

Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Değer Tasarruf Gayrimenkul A.Ş.

Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş.

Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon Ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv Ve Ticaret A.Ş.

Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Ve Organizasyon A.Ş.

Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Tasarruf Organizasyon Ve Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.





8 şirket için de iradi tasfiye kararı çıktı

BDDK intibak başvurusunda bulunan 6 şirketin intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8 şirketin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verdi.

İradi tasfiyeye yönlendirilen şirketler şöyle sıralandı:

Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret A.Ş.

Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar A.Ş.

Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. A.Ş.

Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Umutevim Yatırım Organizasyon A.Ş.

Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İntibak süreci devam eden şirketler ise şunlar oldu:

Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San.ve Tic. A.Ş.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.

İmece Yatırım ve Organizasyon A.Ş.

Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. ve A.Ş. ve Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic.A.Ş. ile Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş. birleşme yoluyla intibak sürecine devam eden şirketler oldu.

Yasal altyapı getirilmişti

Mart ayında getirilen yasal düzenlemeyle tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin BDDK'ya başvurmaları zorunlu hale getirilirken, başvuruda bulunmayanlar hakkında “İzinsiz faaliyette bulunmak” suçundan işlem yapılacağını belirtilmişti.

BDDK Nisan ayında yaptığı açıklamayla intibak talebi reddedilen şirketlerin ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığını duyurmuştu.







































