Bej Kitap: Ekonomik faaliyet 'çok az' değişti

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiğini, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mayıs sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, nisan ayı ve mayıs başında ülkede ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, ekonomik aktivitede dört bölgenin küçük artışlar, iki bölgenin ise hafif ile orta dereceli düşüşler bildirdiği, altı bölgenin değişiklik göstermediği kaydedildi.

Raporda, gelecekteki büyüme beklentilerinin biraz kötüleştiği ancak faaliyette büyük ölçüde genişleme beklendiğine işaret edilerek, çoğu bölgede tüketici harcamalarının sabit veya daha yüksek olduğu, eğlence ve konaklama harcamalarında artış kaydedildiği aktarıldı.

Çoğu bölgede imalat faaliyetinin yataydan yukarıya doğru seyrettiği ve tedarik zinciri sorunlarının gelişmeye devam ettiği belirtilen raporda, ulaştırma hizmetlerine talebin de azaldığı ifade edildi.

Raporda, çoğu bölgede düşük stoklar devam etmesine rağmen konut amaçlı emlak faaliyetinin arttığı, ticari inşaat ve gayrimenkul faaliyetinin ise genel olarak azaldığı bildirildi.

Çoğu bölgede mali koşulların istikrarlı veya biraz daha sıkı olduğuna değinilen raporda, birkaç bölgeden tüketici kredisi temerrütlerinde artış olduğunun bildirildiği ve bunun pandemi öncesi seviyelere yaklaştığı kaydedildi.

Raporda, yüksek enflasyon ve Kovid-19 yardımlarının sona ermesinin, düşük ve orta gelirli hanelerin bütçelerini zorlamaya devam ederek gıda ve barınma dahil olmak üzere sosyal hizmetlere talebi artırdığı vurgulandı.

Fiyat artış hızları birçok bölgede yavaşladı

Önceki raporlardan daha yavaş olsa da istihdamın çoğu bölgede arttığına değinilen raporda, genel olarak, işgücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiği ve ilgili kişilerin çeşitli beceri düzeyleri ile sektörlerde işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını bildirdiği aktarıldı.

Raporda öte yandan, bazı ilgili kişilerin zayıf gerçek veya olası talep ile ekonomik görünümle ilgili daha fazla belirsizlik nedeniyle işe alımları duraklattıklarını veya personel sayılarını azalttıklarını belirttiği ifade edildi. Bir önceki raporda da olduğu gibi, ücretlerin ılımlı bir şekilde arttığı kaydedildi.

Fiyatların da ılımlı bir şekilde arttığına dikkati çekilen raporda, ancak fiyatların artış hızının birçok bölgede yavaşladığı bildirildi.

Raporda, tüketici fiyatlarının, katı talep ve artan maliyetler nedeniyle yükselmeye devam ettiği ancak bazı bölgelerin, tüketicilerin fiyat hassasiyetinin önceki rapora göre daha fazla olduğunu kaydettiği belirtildi.