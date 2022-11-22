Belediyelerce ruhsat verilen yapılar azaldı

Belediyelerce yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü, bu yılın temmuz-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, "Temmuz-Eylül 2022" dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 8, daire sayısı yüzde 3,8, yüz ölçümü yüzde 4,7 düştü.

Söz konusu dönemde bu binaların toplam yüz ölçümü 31,8 milyon metrekare oldu. Bunun 16,4 milyon metrekaresi konut, 9 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,4 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti. Toplam yüz ölçümün yüzde 51,7'si konut alanı olarak gerçekleşti

Bu dönemde yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 20,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 63,1 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı söz konusu dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarken, daire sayısı yüzde 0,8 ve yüz ölçümü yüzde 2,8 düşüş kaydetti. Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 27,5 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 16 milyon metrekaresini konut, 6 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,5 milyon metrekaresini de ortak kullanım alanı oluşturdu.

Kullanım amacına göre bakıldığında 20,3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 1,6 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 73,7 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.