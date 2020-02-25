Benzinde indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

25 ŞUBAT, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Benzinde indirim

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir’de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2013'ten bu yana en yüksek konut satışı

2013'ten bu yana en yüksek konut satışı

Köprü ve otoyollardan ocakta 189.5 milyon lira gelir

Köprü ve otoyollardan ocakta 189.5 milyon lira gelir

Hazine 3,1 milyar lira borçlandı

Hazine 3,1 milyar lira borçlandı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.