Benzine 58 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

1.12.2021 18:49:000
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Benzine 58 kuruş indirim

Söz konusu indirimle Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira, İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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