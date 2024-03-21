BES’te kısmi ödeme 1 Temmuz’a ertelendi

Kısmi ödeme dönemiyle katılımcılar sistemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’ye kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek.

21.03.2024 09:25:530
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BES’te kısmi ödeme 1 Temmuz’a ertelendi

Belirli katılımcılara bireysel emeklilik sisteminden (BES) çıkmadan nakit ihtiyaçlarına çözüm sunması amaçlanan kısmi çekiş uygulamasının yürürlülük tarihi 1 Temmuz'a ertelendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kısmen ödeme uygulaması, BES katılımcısının belirlenen şartları sağlaması halinde eğitim, evlilik, konut alımı ve eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı durumlarda sistemden çıkış yapmadan ve kazandığı haklarını kaybetmeden birikimlerinin yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilme imkanı sunuyor.

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