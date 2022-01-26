Beyaz eşyada 480 milyon dolar yatırım öngörülüyor

Beyaz eşya sektörü, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunlarının yaşandığı 2021 yılında üretimi yüzde 17 artırdı. TÜRKBESD’in verilerine göre, 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’e kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olurken, toplam satışlardaki artış oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Düzenlediği online basın toplantısında sektörün 2021 yılı karnesini değerlendiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, “2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor” dedi.

Sektörün özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade eden TÜRKBESD Başkanı Dinçer, “Türkiye’nin en fazla patente sahip sektörüyüz. 2022 yılının zorlu geçeceği yönündeki öngörülere rağmen umudumuzu koruyoruz. TÜRKBESD’e üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30’un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. 480 milyon dolara yaklaşan yatırım planlarımız ilave üretim tesisi, kapasite artışı, makine parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojik inovasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik ürün tasarımı ve süreçlerini kapsıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda daha da artmış durumda. Yıllık ihracat hacmimiz 4,5 milyar doları aştı. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise büyük önem taşıyor. 2022’de de ihracatımızı artırmaya devam edip, iç pazarda müşterilerimizin değişen taleplerine karşılık vererek başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.