Beymen ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Grubun çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) alanındaki taahhütlerini, 2024 yılı performansını ve uygulamalarını şeffaflıkla ortaya koyduğu ilk Sürdürülebilirlik Raporu; Global Reporting Initiative (GRI) standartları referans alınarak hazırlandı.

Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, “Beymen Group olarak sürdürülebilirlik yol haritamızı modada iz bırakırken, doğadaki izimizi azaltmak; kendimize yakışanı giymek kadar, kendimize yakışanı yapmak diyerek tanımladık. Sürdürülebilirlik uzun bir yolculuk. Bu yolculukta pusulamızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturuyor. İlk sürdürülebilirlik raporumuz ile kararlı, şeffaf ve somut adımlarla güçlenen önemli bir dönüşümün hikâyesini ortaya koyduğumuza inanıyorum” dedi.

Rapora göre; bir yılda 922 ton atık geri dönüşüme kazandırılırken, 160 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar üretimden kaynaklı su tüketiminin önüne geçildi. 2024 yılında Beymen Group Private Label markalarının yüzde 32’si sürdürülebilir ürünlerden oluştu. Ayrıca lüks ikinci el satış platformu Beymen Reborn ile 4.435 adet ikinci el çanta ve ayakkabı döngüsel modaya dahil olarak yeni sahipleriyle buluştu. Grubun ambalajlarında ise toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı. Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68’i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94’ü için ESG denetimleri gerçekleşirken, yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçi ile iş ilişkisi sonlandırıldı.

Beymen Group’un Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı olması kapsamındaki taahhütleri doğrultusunda aldığı aksiyonlara da raporda yer verilirken, grubun 2024 yılında toplam kadın çalışan oranı yüzde 44 olarak gerçekleşti ve yeni işe alımların yüzde 50’sini kadınlar oluşturdu.

Elif Çapçı, yaptığı değerlendirmede iklim krizinin her geçen gün daha ciddi bir sürdürülebilirlik riskine dönüştüğüne dikkat çekerken şöyle devam etti: “Dünyayı, hayatımızı ve iş modellerimizi direkt olarak etkilediği için her birimizi daha sürdürülebilir çözümler arama yoluna itiyor. Beymen Group; Beymen, Beymen Club, Network ve Divarese markaları, 4 bini aşan çalışan, 250’nin üzerinde mağaza ve mağazalarımızda yer verdiğimiz 1.500’ü aşkın marka ilişkisine sahip. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek dijital lüks platformu Beymen.com da grubumuzun bünyesinde. Lüks moda ve tekstile dokunan her alanda varız, bu alanda Türkiye’deki tedarikçi ekosistemi için çok önemli bir yere sahibiz. Dolayısıyla etki gücümüz de, yaratacağımız dönüşümle değişimi hızlandırma gücümüz de ve elbette sorumluluğumuz da çok büyük. Biz Beymen Promise ile modada sürdürülebilirlik yolculuğumuza başlarken, tasarımdan üretime, alışveriş alışkanlıklarımızdan, kullandığımız ürünlerin yaşam sürelerine ve geri dönüşümlerine uzanan pek çok alanı kapsayacak şekilde yola çıktık. Ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kendimize referans aldık. ‘Dünyaya Sözümüz Var’ mottosuyla paylaştığımız ‘Beymen Promise’ ile daha iyi bir gelecek vizyonu ile yola çıktık. Danışmanlıklar aldık. Öncelikle, alanında uzman kurumlar ile içeride bir inceleme süreci başlattık. Çevre, Ambalaj, Döngüsel Ekonomi, Ürün – Recycle, Tedarik, Yönetişim ve İnsan olmak üzere 7 çalışma grubumuzu kurduk. Sürdürülebilirlik yol haritamızı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim stratejilerimiz çerçevesinde kapsayıcı, şeffaf ve ölçülebilir bir yaklaşımla belirledik. ESG hedeflerimizi tanımladık. Geçtiğimiz 1 yıl tüm bu açılardan nerede olduğumuzu anlamak ve şeffaf bir dönüşüm yolculuğu başlatmak açısından çok önemliydi. Bu kapsamda 2024 yılındaki faaliyetlerimizi ilk sürdürülebilirlik raporumuzda paydaşlarımızla buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”

Kazanımlar raporda detaylıca ele alındı

Beymen Group’un 7 çalışma grubu tarafından yürütülen ve doğaya, topluma ve insana verdiği sözlerden oluşan sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında 2024 yılı raporunda öne çıkan noktalar şöyle:

· 2030 yılına kadar Sıfır Atık hedefine ulaşma misyonu doğrultusunda; Beymen Campus, cadde mağazaları ve Merkez Depo için Sıfır Atık belgesi alındı, 922 ton atık geri dönüştürüldü.

· 2024’te enerji tüketiminin yüzde 3’ü yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Beymen Group bu oranı 2030’da yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

· Toplam plastik ambalajların içerisindeki geri dönüştürülmüş plastik oranı %12,9 olarak belirlendi. Toplam +45 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak hem plastik atıkların azaltılması hem de döngüsel ekonominin desteklenmesi sağlandı.

· Beymen Group Private Label (Beymen, Beymen Club, Beymen Collection, Academia, Network, Divarese-Geoge Hogg) koleksiyonlarının %32’si sürdürülebilir ürünlerden oluştu.

· 2030 yılına kadar kadın çalışan oranını %50’ye çıkarmayı taahhüt eden Group’un 2024 yılı kadın çalışan oranı %44 olurken, Group’ta, yeni işe alımların %50’sini de kadınlar oluşturdu.

· Grubun sorumlu tedarik zinciri oluşturma hedefi kapsamında tüm yerel tedarikçilerin yüzde 68’i, stratejik ve kilit tedarikçilerin ise yüzde 94’ü için ESG denetimleri gerçekleşirken, yeterli performans gösteremeyen 19 tedarikçi ile iş ilişkisi sonlandırıldı.

· Kumaş atıklarının ipliğe dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Lüks ürün kalitesinden ve dayanıklılığından ödün vermeden üretilen battaniyelerde yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş iplik kullanıldı.

· Döngüsel modada öncü olma vizyonuyla lüks ikinci el satış platformu olarak başlatılan Beymen Reborn projesi ile 2.983 çanta ve 1.452 ayakkabı yeni sahipleriyle buluştu. Temizlik ve tadilat hizmeti ile ürünlerin ömrünün uzatılması hedeflenen Beymen Repair projesi devreye alındı.

· 2024 yılında Private Label ürünlerde kullanılan Jeanologia Denim, LWG, BCI, European Flax, FSC (Lenzing Ecovero, Lenzing Modal, Lenzing Lyocell) sertifikalı sürdürülebilir ürünler ile +400.000 ton su kullanımının önüne geçildi. Bu oran yaklaşık 160 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar suya denk geliyor.

· 2024 yılında Beymen Group’un Kapsam 1,2 ve 3 emisyonları toplam 69.821 ton CO₂e olarak ölçüldü. Beymen, 2050 yılına kadar değer zincirinde net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor.