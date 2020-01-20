Bezos koltuğunu kaptırdı! İşte dünyanın en zengin insanı

Bu değişikliğin nedeni ise Amazon hisselerinde yaşanan %0.7 düşüş ve LVMH hisselerinin %0,7 oranında artması.

SERVETİ 760 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan bu düşüş sonrası Bezos’un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

KİŞİSEL SERVETİNİ 1,9 MİLYAR DOLAR ARTTIRDI





LVMH hisselerinin artması sonucu ise Fransız iş insanı Arnault’un kişisel serveti 1,9 milyar dolar arttı.

Yaklaşık 4 ay önce Forbes’e göre net serveti 102 milyar dolar olan Arnault şu anda 117 milyar kişisel servete sahip.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu.

Yıllardır bu listenin zirvesinde ABD’li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.

Arnault, 2012’de Fransa’da vergi oranlarına artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına başvurmuştu.

70 yaşındaki Arnault’un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi güçlü markalar yer alıyor.