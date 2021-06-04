Önceliğimiz teknoloji

Big Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Alişan, hedefledikleri yolda ilerlerken en önem verdikleri konuların başında teknolojinin geldiğini, pandemi öncesinden başlayarak teknolojiyi tüm iş yapış şekillerinin odağına yerleştirdiklerini ve pandemi sonrasında da bunu katlayarak artırdıklarını söylüyor.

Yaklaşık 35 yıllık köklü bir sigortacılık geleneğinin temelleri üzerinden yepyeni bir vizyonla 2020 yılında Sigorta ve Reasürans Brokeri olarak yükselen Big Sigorta ve Reasürans Brokerliği, yeni bir ticari kimlik, her biri konusunda farklı uzmanlıklara sahip geniş personel ve yönetim kadrosuyla, risk danışmanlığı, sigorta ve reasürans alanlarında bireysel ve ticari müşterilerine katma değerli hizmetler sunuyor.

Big Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Alişan, hedefledikleri yolda ilerlerken en önem verdikleri konuların başında teknolojinin geldiğini, pandemi öncesinden başlayarak teknolojiyi tüm iş yapış şekillerinin odağına yerleştirdiklerini ve pandemi sonrasında da bunu katlayarak artırdıklarını söylüyor. Alişan, şöyle konuşuyor: “Birkaç örnek verecek olursak, Big Brokerlik müşterilerine özel bir intranet olan

Big Customers platformu sayesinde sigortalılar, düzenlenen sigorta sözleşmelerinin kayıtlarına, güncel ekstrelerine, tahsilat makbuzlarına, hasar durumlarına, kendi sektörlerine ve sigorta sektörüne ait güncel haberlere 7/24 online bir şekilde ulaşabiliyor. İlerleyen zamanlarda bu platformu daha da geliştirerek, sigorta mekanizmasının hizmet verdiği tüm sektörlere ait yeniliklere; özellikle iş güvenliği, yol güvenliği, yük güvenliği gibi sigorta risklerini nötralize edebilecek araştırma ve incelemelerin yansıtıldığı makalelere de yer vermeyi planlıyoruz.”

Yeni ve dinamik bir broker olarak amaçlarının geleneksel sigorta aracılığı konseptinin dışına çıkarak, müşterilerinin aynı zamanda hemen yanı başındaki risk danışmanı olarak hizmet sunmak olduğunu ifade eden Alişan, müşterilerine yerinde ziyaretle operasyonel risk analizi, yangından korunma sistemleri analizi, iş sürekliliği analizi gibi konularda danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtiyor. Alişan, ayrıca Big Brokerlik olarak sigortalanabilir risklerin yönetimi konusunda farkındalığın arttırılması için ekstra çaba harcayacaklarını da söylüyor.

ÖNCELİK MÜŞTERİ HASARLARI

Broker olarak birinci önceliğimiz müşterilerimizin hasarları. Hasar süreçleri yönetimi, sigorta sektöründe en önemli hizmet kalemi. Hasar ihbarının alınmasından tazminatın ödenmesine kadar tüm aşamaları bütüncül bir şekilde ve maksimum müşteri menfaati ilkesiyle yürütüyoruz.

“ANALİZ RAPORU ÇIKARIYORUZ”

Sigorta poliçelerinin artılarını ve eksilerini kontrol edip analiz raporu çıkardıklarını da söyleyen Alişan, ülkemizde ticari ve kurumsal müşterilerin mevcut sigorta poliçelerinin kapsamları dikkate alındığında birçok poliçede verilen istisna ve muafiyetlerin fazlalığının birçok sigortalıyı hasar durumunda zarara uğrattığını belirtiyor. Poliçelerin iyileştirme ve geliştirilmesi yönünde atılması gereken çok fazla adım olduğunun altını çizen Alişan, potansiyel ve mevcut sigortalılarının tüm branşlarda sigorta poliçelerini detaylı olarak analiz ettiklerini ve “Sigorta Gap Analiz Raporu” hazırlayıp ilettiklerini dile getiriyor.

Söz konusu rapor hizmetini “Danışman” kimliklerinin en göze çarpan çıktılarından biri olarak gördüklerini belirten Alişan, “Bu raporla şirketler, hali hazırda sahip oldukları sigorta poliçelerinin ülkemizde günümüz şartlarında sunulan en geniş ve müşterinin faaliyet konusuna en uygun kapsamda olup olmadığını ve hangi revizyonları yapmalarının kendileri için gerekli olduğunu rahatça görebiliyorlar” diyor.

“EN BÜYÜK ŞİRKETLERE HİZMET VERİYORUZ”

İŞBİRLİKLERİ ARTIYOR

ISO 500 ve ISO 2.500’ den birçok şirket hizmet kalitemizle tanıştı ve memnun kalarak iş birliğini sürdürüyor. Her müşteriden edindiğimiz deneyim bir sonraki müşterimize artı değer olarak yansımakta, bu da nihayetinde tüm sigortalılara ve sigorta sektörüne kazanç olarak dönüyor.

2021 REORGANİZASYON YILI

2021’i reorganizasyon yılı olarak görüyoruz. 2022 yılında odağımızda yine teknoloji olacak şekilde sigorta sektörünün tüm paydaşları için katma değerli ürün ve hizmet sunmaya ve bu konuda öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.





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