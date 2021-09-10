Bilişimden enerjiye; şirketlerin büyüme ve yatırım planları

Pandemi gölgesinde geçen 1,5 yılda şirketler zorlu bir sınav verse de büyüme ve yatırım planları devam ediyor.

10.09.2021 12:12:000
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Bilişimden enerjiye; şirketlerin büyüme ve yatırım planları

Capital500 özel sayımızda, bilişimden enerjiye, yazılımdan lojistiğe farklı sektörlerden 34 şirketin yöneticisine, gelecek dönem için hedeflerini sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Capital Ağustos 2021 sayısından

Bu yıl 23’üncüsünü hazırladığımız Capital500 Araştırması, Türkiye ekonomisinin en dinamik ve rekabetçi kurumlarını sürekli daha iyisini yapmaları yönünde cesaretlendiriyor. Listede yer almak veya daha üst sıralara çıkmak, gelişmek ve büyümek isteyen her şirket için önemli bir eşik olarak görülüyor. Pandemi gölgesinde geçen 1,5 yılda şirketler zorlu bir sınav verse de büyüme ve yatırım planları devam ediyor. Capital500 özel sayımızda, bilişimden enerjiye, yazılımdan lojistiğe farklı sektörlerden 34 şirketin yöneticisine, gelecek dönem için hedeflerini sorduk. İşte aldığımız yanıtlar…

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