Bill Gates fonunun 50 milyon dolar yatırım yaptığı sektör

Bill Gates fonu, alkolü jet yakıtına dönüştürmek için büyük bir rafineri inşa eden girişime 50 milyon dolar yatırım yaptı.

24.10.2022 12:00:340
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Bill Gates fonunun 50 milyon dolar yatırım yaptığı sektör

LanzaJet, Çarşamba günü Gates liderliğindeki Breakthrough Energy fonundan kaynak aldığını duyurdu.

Son yıllarda sürdürülebilir havacılık yakıtı havayollarının odaklandığı bir konu. Freedom Pines Yakıt Fabrikası olarak bilinen Soperton tesisi ise 2023 yılında üretime başlayacak. LanzaJet, tesisin tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda dokuz milyon galon sürdürülebilir havacılık yakıtı ve bir milyon galon yenilenebilir dizel üreteceğini söylüyor.

LanzaJet, şeker kamışı ve atık mısır gibi ürünlerden etanol kullanarak yakıt üretiyor. Şirket, geleneksel havacılık yakıtına kıyasla emisyonları en az %70 oranında azaltacağını iddia ediyor.

Gates, temiz enerji teknolojisinde inovasyonu ve yatırımı artırmak için Breakthrough Energy’yi kurmuştu. Bloomberg’e göre 50 milyon dolarlık hibe Microsoft Corporation, BlackRock Foundation, Builders Vision ve Gates’ten geliyor.

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