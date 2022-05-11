Bill Gates koronaya yakalandı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

11.05.2022 09:44:000
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Bill Gates koronaya yakalandı

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi. İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, “Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım.” ifadesini kullandı.

Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck’in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.


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