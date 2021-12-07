BİM hisse geri alım programı başlattı

Birleşik Mağazalar (BİM), pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle 450 milyon TL’ye kadar geri alım programı başlattığını açıkladı.

7.12.2021 11:22:000
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BİM hisse geri alım programı başlattı

BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, geri alım programının, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle alındığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5 milyon adet (5 milyon TL nominal) olarak kararlaştırıldığı, geri alım için ise ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.

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