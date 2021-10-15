BİM'den sürpriz satın alma: Hangi şirketi bünyesine kattı?

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

15.10.2021 10:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
BİM'den sürpriz satın alma: Hangi şirketi bünyesine kattı?

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide paylarının tamamının 51,3 milyon lira bedelle satın alındığı belirtildi.

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanının bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibarıyla tamamlandığı ifade edildi. AA

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dataroid ve Intertech güçbirliği yaptı

Dataroid ve Intertech güçbirliği yaptı

Koç, 'Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattı

Koç, 'Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattı

Getir’in hizmet verdiği 7’nci ülke İtalya oldu

Getir’in hizmet verdiği 7’nci ülke İtalya oldu

Udentify, Netcad çatısı altına girdi

Udentify, Netcad çatısı altına girdi

NetWork mağazalarında 'yaşam alanı' konsepti

NetWork mağazalarında 'yaşam alanı' konsepti

TEKNOFEST’e bilim ve teknoloji damgası

TEKNOFEST’e bilim ve teknoloji damgası

Yorum Yaz