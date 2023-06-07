Binance'in ABD'deki varlıkları için dondurulma talebi

SEC'in talep ettiği ihtiyati tedbirler arasında, doğrulanmış bir muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi konular da yer aldı.

7.06.2023 09:18:510
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Binance'in ABD'deki varlıkları için dondurulma talebi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

Açıklanan dava dosyasına göre SEC, Binance'in ABD'deki varlıklarını dondurmak için mahkemeden geçici yasaklama emri istedi. SEC'in talep ettiği diğer ihtiyati tedbirler arasında, doğrulanmış bir muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi konular da yer aldı.

Komisyon, dün yaptığı açıklamada, çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle Binance, Binance.US'u işleten ABD merkezli BAM Trading ve kurucuları Changpeng Zhao'ya 13 suçlamada bulunduğunu bildirmişti.

Yöneltilen suçlamaların arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı gibi konular öne çıkmıştı.

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