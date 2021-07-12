BioNTech 100 gün içinde yeni Kovid-19 aşısı geliştirebilir

Pfizer ile Kovid-19 aşısını geliştiren BioNtech'in CEO'su Uğur Şahin, Les Echos'a verdiği mülakatta gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni varyantlar için yeni aşı geliştireceklerini söyledi.

Şahin koronavirüsün bulaşıcılığının hızla arttığını ve aşı olmayanların Kovid-19’a yakalanmasının çok muhtemel olduğunu belirtti.

Bu sene 3 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşı üretimi yapmayı hedefleyen BioNTech aralıksız olarak üretim kapasitesini artırıyor.

Firma ayrıca Afrika kıtasında Kovid-19 aşı üretimi yapmak için değerlendirmeler yapıyor.