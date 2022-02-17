BioNTech: Omicron aşısı gecikecek

BioNTech, Omicron varyantını hedef alan aşının gecikeceğini duyurdu.

17.02.2022 17:12:000
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BioNTech: Omicron aşısı gecikecek

Pfizer ve BioNTech, COVID-19'un Omicron vanyantı ile mücadele için geliştirilmekte olan aşının teslimatının birkaç hafta geçikeceğini duyurdular.

BioNTech CEO'su Ugur Şahin, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilenlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin geçikeceğini belirtti.

Şahin, aşı hazır olduğunda hala bu aşıya ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini de belirtti.

BioNTech daha önce yaptığı açıklamada Omicron aşısının Mart sonuna kadar hazır olmasının beklendiğini duyurmuştu.

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