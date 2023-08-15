Bir yılda İstanbul'un 3'te biri kadar deniz buzu eridi

Türkiye'nin Kuzey Kutbu'na 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanları, izledikleri seyir rotalarında eriyen ve koparak denize karışan buzulların takibini yaparak küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını gözlemledi.

Arktik bilimsel seferinin gerçekleştirildiği temmuz ayı küresel anlamda dünya sıcaklık ortalamalarına göre "en sıcak ay" olarak tarihe geçti. Alınan verilere göre, 2022 ve 2023'ün temmuz aylarının ortalama deniz buzu dağılımı incelendiğinde, yaklaşık yüzde 3'lük bir azalma gözlemlendi. Bu oran, İstanbul'un 3'te biri boyutunda veya 215 bin futbol sahası büyüklüğünde deniz buzunun eriyerek denize karıştığını ifade ediyor. Fotoğrafta 81 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzları görülüyor.