Bireysel kredilerde tasfiye alacaklar arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı, verilerini yayımladı. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geriledi.

9.05.2023 11:20:580
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Bireysel kredilerde tasfiye alacaklar arttı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı gerilerken Mart 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 16 artış gösterdi.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı ayında 92 bin kişiyken 2023 yılı Mart ayında 82 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 87 bin kişi oldu. Bu sayı geçen yıl Mart'ta 124 bin kişi olarak kaydedilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Mart 2023 ayında 146 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 16 artış ile 31 milyar 700 milyon liradan 38 milyar liraya çıktı.

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