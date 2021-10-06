Birleşik Ödeme ve Azimo ortaklığıyla, yurtdışından anında para transferi

Azimo/Birleşik Ödeme ortaklığı sayesinde İngiltere, Avrupa, Kanada ve Avustralya'da yaşayan Azimo müşterilerinin saniyeler içinde Türkiye'ye para göndermesine olanak sağlanacak. Saat 16:00'dan önce gönderilen hafta içi transferler anında teslim edilecek. Hafta sonu veya akşam transferleri ise bir sonraki iş günü teslim edilecek. Yeni kullanıcılar, Azimo'nun ödüllü web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanarak hizmeti denemek için iki ücretsiz transfer hakkına sahip olacaklar.

Türkiye, 2020'de yarısı Almanya'dan olmak üzere 1 milyar dolarlık küresel havale aldı. Bununla karşılık, genellikle yavaş kalan bir hizmet için konvansiyonel havale ücretleri yüksek. Dünya Bankası, küresel bir havale için ortalama ücretin %7 olduğunu belirtirken, Azimo genellikle %2'den daha az komisyon ile çalışmakta.

Türkiye, yaş ortalaması sadece 31 olan genç ve teknoloji meraklısı nüfusuyla dijital ödemelerde dünya liderlerinden. Türkiye'de yaşayanların %56'sından fazlası en az bir mobil bankacılık uygulaması kullanıyor.

Azimo COO'su Dora Ziambra, “Yaklaşık 7 milyonluk bir diaspora ile Türkiye, havale sağlayıcıları için harika bir pazar. Bu nedenle, Türkiye’de havalelerin bu kadar uzun süredir yavaş ve pahalı kalması şaşırtıcı. Azimo, anlık transferleri sınır ötesi ödeme endüstrisi için standart haline getiriyor ve bu hizmet bu yolculuktaki en yeni adımımız” diye konuştu.

Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler ise “Birleşik Ödeme olarak Azimo ile ortaklığımızla en kapsamlı sınır ötesi ödeme hizmet sağlayıcılarından biri olma hedefimize doğru büyük bir adım daha attık. Sınır ötesi ödeme çözümlerini altyapımızla destekleyerek marka vaadimiz olarak hız sağlıyoruz. Bu ortaklık sayesinde insanlar Türkiye'ye sınır ötesi işlemler için eski geleneksel yöntemler yerine hızlı bir alternatife sahip olacaklar" dedi.







