Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisi açıldı

Birleşik Ödeme, dijital cüzdan, kart, sanal pos, para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları gibi FaaS (Fintech-as-a-Service) ürünleri ile kamu ve özel sektörde Türkiye’nin önde gelen kurumlarına teknolojik çözümler sağlıyor.

Şirket, uluslar arası genişleme stratejisi doğrultusunda ilk yurtdışı ofisini 2021 senesinde Bakü’de açarak ürün ve hizmetlerini Azerbaycan piyasasına sunmuştu.

Birleşik Ödeme’nin Romanya ülke müdürlüğünü, Romanya finans sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesiyle farklı bankalarda ve danışmanlık firmalarında kritik görevlerde yer alan Mert Kaftanoğlu yapacak.

Mert Kaftanoğlu, Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisinin açılışı ile ilgili “Romanya son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla, IT ve Fintech sektörlerinde Avrupa’nın önde gelen ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Özellikle genç ve yetişmiş iş gücü, sağlam internet altyapısı, bu sektörlerde yatırım yapan yatırımcıları cezbeden bir unsur. Romanya ofisi, FaaS (Fintech-as-a-Service) vizyonu, deneyimi, güçlü yerel ekibi ve uluslararası iş ortaklıkları ile Birleşik Ödeme’nin uluslararası genişleme stratejisi doğrultusunda Avrupa’ya açılan kapısı olacak” açıklamasında bulundu.

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler ise Fintech sektöründe bölgesel oyuncu olma hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Avrupa açılımımız, Türkiye pazarında kamu ve özel sektörde büyük markalar ile gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerin birikim ve tecrübesiyle beraber, tüm ürün ve hizmetlerimizi yurtdışı pazarlarına sunmak adına attığımız önemli adımlardan biri. Son 3 senede istikrarlı %300 büyüyen bir marka olarak, Oyak Yatırım ve Finberg’ten aldığımız stratejik yatırımlarla 2023’e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyoruz. Romanya’daki güçlü yerel takımımız ve uluslararası iş ortaklarımızla hızlı büyüyeceğimize inancımız tam. ”