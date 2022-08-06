BIST 100’de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

BIST 100’de bu hafta (1 - 5 Ağustos arası) en çok kazandıran 3 hisse açıklandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bu hafta en çok kazandıran 3 hisse sırasıyla Şekerbank, AG Anadolu Grubu Holding ve İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,10 kazançla 2.750,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.600,28 puanı, en yüksek 2.762,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,42 artışla 2.747,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,20 primle 4.587,43 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,30 kazançla 2.163,02 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,98 artışla 2.929,50 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,27 ile Şekerbank oldu. Şekerbank’ı yüzde 26,22 ile AG Anadolu Grubu Holding ve yüzde 25,15 ile İş Bankası (C) izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 31,66 ile Sinpaş GYO, yüzde 7,38 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 2,24 ile Turk İlaç ve Serum Sanayii şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 112 milyar 380 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 111 milyar 552 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi ve 110 milyar 291,13 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.