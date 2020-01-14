Bitcoin, 2 ayın zirvesinde

Bitcoin, kripto paralara hevesin yeniden canlanması ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin, dijital para ile ilişkili yeni opsiyon işlemlerinin açılmasının bekleyişleri güçlendirmesi sonucu Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Dünyanın en büyük dijital parası Bitcoin Salı günü erken saatlerde, CME Group Inc. 'nin Bitcoin vadelilerinde 54 opsiyonun işlemlerini başlatması ile birlikte yüzde 5.5 yükselerek 8,574 dolara kadar çıktı. Dijital paralardan oluşan bir sepeti izleyen Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi, rakip kripto paralar Ether, XRP ve Litecoin'dekiler dahil geniş tabanlı yükselişler ile birlikte yüzde 5 kadar tırmandı.

Singapur'da kripto Borsası Luno'nın iş geliştirme müdürü Vijay Ayyar, "Fiyatlar genel olarak yukarı yönde eğilim gösteriyor ve CME'de yeni işlemler muhtemelen bunu destekledi," dedi ve Yatırımcıların çoğu bunun yeni bir yukarı trend olabileceğini düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ayyar, "Son ralli, Ağustos ayına kadar dayanan uzun aşağı hareketin ardından bir kırılma gibi görünüyor. Kazançlar, Bitcoin, ilk kez öncekine göre daha yukarıda oluşan zirveyi işaret eden 9,500 dolar seviyesini kıramazsa, volatil kalmayı sürdürecek" şeklinde görüş bildirdi.

Bitcoin yılın ilk iki haftasında yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Bitcoin, 2019'da Facebook Inc.'nin Libra kripto para projesi ile gelen iyimserlikle önce yükselmiş, ardından bu projenin kuşkuları artırması ve daha yoğun bir denetlemeyi getirebileceği endişeleri ile düşerek dalgalı bir yıl geçirmişti.