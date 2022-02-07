Bitcoin 2 haftanın zirvesini gördü

Lider kripto para Bitcoin, 42 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak iki haftanın zirvesini gördü.

Bitcoin cuma günü teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe paralel bir şekilde yönünü yukarı çevirdi. Cuma akşamı 40.000 doları aşan Bitcoin yeni haftaya da yükselişle başladı.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 3 artışla 42 bin 742 dolara yükseldi. Bitcoin’in toplam piyasa değeri ise 811 milyar dolarda.

Ethereum da yüzde 2,8 yükselişle 3 bin dolaın üzerinde işlem görüyor.

Böylece son 1 haftada Bitcoin yüzde 16 Ethereum ise yüzde 23 yükselmiş oldu.

Son 24 saatin en çok değer kazanan kripto paralarından Ripple’nin fiyatı yüzde 11.9 yükselerek 74 centin üzerine çıktı.

Dogecoin fiyatı ise yüzde 6.5 artışla 15 cent geride bıraktı.