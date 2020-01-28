Bitcoin 'dijital altın' olma yolunda mı?

Bitcoin'un son yükseliş hareketi, en fazla piyasa değerine sahip kripto paranın “dijital altın” olduğu yönündeki iddiayı destekliyor.

Küresel hisse senetlerinin koronavirüs endişeleriyle sert düşüş kaydettiği bir günde Bitcoin yüzde 5.8 yükseldi. Altın ise yüzde 1.1 değer kazandı. Ancak uzmanlara göre bir günlük kazanç kripto paranın güvenli liman olduğunu göstermez.

Bloomberg'te yer alan habere göre, söz konusu “dijital altın” iddiasını eleştirenler, iki varlık arasındaki 2019'un dördüncü çeyreğinde azalan kısa vadeli korelasyona dikkat çekiyor.

Öyle ki Bitcoin'un fiyatı geçen yaz gördüğü 12 bin doların üzerinden 7 bin doların altına gerilerken, altın yüzde 20 civarında değer kazandı.

Bununla birlikte yeni yılın başından beri iki varlık arasındaki 60 günlük korelasyon negatiften pozitife döndü. Korelasyon katsayısı Aralık'ta eksi 0.15 iken, şu anda artı 0.21 civarında ve bir yılın günlük ortalamasının üzerinde.