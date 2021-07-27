Bitcoin neden düşüşe geçti? Amazon hangi iddiaları yalanladı?

40 bin 600 dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, Amozon’un açıklamasının ardından yüzde 4,28 düşüşle 36 bin 970 dolara geriledi.

Amazon, Bitcoin ile ödeme kabul edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, kripto paraları araştırmaya devam ettiklerini duyurdu. Açıklamanın ardından Bitcoin ve diğer kripto paralarda dün yaşanan hızlı çıkış yerini düşüşe bıraktı.

Amazon’dan, Bitcoin başta olmak üzere çeşitli kripto paralar ile ödeme kabul edeceği iddia edildi. Şirket, Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberlerini e-posta ile yalanladı. CoinDesk ekibine gönderilen cevapta bir şirket sözcüsü, “kripto para birimleri konusunda özel çalışmalarımız olduğunu iddia eden spekülasyonlar doğru değildir” açıklamasını yaptı. Ancak kapıları tam olarak kapatmayan sözcü, “Bunun Amazon’dan alışveriş yapan insanları nasıl etkileyeceğini araştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kripto paralar açıklamayla geriledi

Dün gün içerisinde 40 bin 600 dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, Amozon’un açıklamasının ardından yüzde 4,28 düşüşle 36 bin 970 dolara geriledi. Ethereum yüzde 6,96 düşüşle 2 bin 189 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dogecoin ise yüzde 11 kayıpla 0,19 dolara kadar geriledi.

NE OLMUŞTU

Amazon’un bu işi yönetecek bir uzman aradığı, şirketin bir yıl içerisinde kendi kripto para birimini çıkaracağını da iddia edilmişti.

Geçen hafta da Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin’i ödeme türü olarak kabul etmeye “büyük olasılıkla” tekrar başlayacağını duyurmuştu: “Doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek.”



