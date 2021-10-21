Bitcoin’deki rekorun nedeni: JP Morgan açıkladı

JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmede, “Bitcoin’de yükselişi enflasyon destekliyor” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda Bitcoin’de rekor fiyat getiren ETF talebinin aşırı heyecandan değil enflasyon endişelerinden kaynaklandığı yorumu yapıldı.

Foreks’te yer alan habere göre raporda, “ProShares Bitcoin ETF’inin yatırıma açılmasının tek başına Bitcoin’e yeni bir büyük ölçekli para girişi dalgası yaratması beklenmez. Bundan çok Bitcoin’in enflasyona karşı altından daha iyi hedge imkanı sunuyor olmasının fiyatta yaşanan son dönem artışının neden olduğunu düşünüyoruz. Eylül ayından beri altın ETF’lerinden Bitcoin ETF’lerine akış görülüyor” denildi.

Kripto para birimi Bitcoin, ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF) işlem görmeye başlamasının ardından dün 66 bin doların üstüne çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Saat 11.00 itibarıyla 65 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor.