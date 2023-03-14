Bodrum Belediyesi, Malatya'da üreticinin elinde kalan 2 ton kuru kayısıyı satın aldı

Belediyeden yapılan açıklamada, bölgede üretim yapan çiftçilere her türlü desteği sağlayan Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde de üreticiye el uzattı.

Depremden etkilenen ve ürünü elinde kalan bir üreticiden 2 ton kuru kayısı alan belediye, alınan ürünü bin kişinin konakladığı Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kenti ile Malatya Cemal Gürsel Mahallesi'nde beş yüz deprem mağdurunun barındığı çadır kentteki mobil mutfaklarda kullanacak.