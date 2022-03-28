Bodrum'da, sezonun ilk dış hat uçuşu karşılandı

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, firma tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’nda İngiltere’den gelen yılın ilk uçuşu su takıyla karşılandı. Easy Jet Havayollarının A-320 tipi uçağıyla 180 yolcu Bristol’den Bodrum’a geldi. İki yıl aradan sonra Bodrum’a gelen İngiliz yolcular terminalde yerel halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz. Bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi.