Boeing yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti

ABD'li uçak üreticisi Boeing, artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi.

28.04.2022 09:21:000
Paylaş Tweet Paylaş
Boeing yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti

Boeing, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Boeing 2021'in aynı döneminde 15,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle 1,2 milyar dolar zarar etti. Firma, geçen yılın ocak-mart döneminde de 561 milyon dolarlık zarar açıklamıştı. Boeing'in hisse başına zararı ise bu dönemde 1,53 dolardan 2,75 dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk Boeing 777-9 uçağının, sertifikasyon zorlukları ve zayıf talep nedeniyle gelecek yıl yerine 2025'te teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık maliyetle sonuçlanacağı ve 777-9 uçağının üretimi yeniden başlayana kadar devam edeceği aktarıldı.

Boeing'in beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dönüşmeyen yok olacak

Dönüşmeyen yok olacak

Stratejik göç

Stratejik göç

Dijitalleştirmeye 1 milyar TL yatırdık

Dijitalleştirmeye 1 milyar TL yatırdık

Online'ın 2022 karnesi

Online'ın 2022 karnesi

Sorumlulukta 2022 gündemi

Sorumlulukta 2022 gündemi

Dünya markası olma hedefimiz var

Dünya markası olma hedefimiz var

Yorum Yaz