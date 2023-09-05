BofA Türkiye enflasyon tahminini yükseltti

HSBC ve JPMorgan'ın ardından BofA Securities Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

Tahminleri aşan Ağustos ayı enflasyon verisi sonrası HSBC ve JPMorgan'ın ardından BofA Securities de Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

BofA Securities ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, paylaştığı raporda Türkiye'de Ağustos enflasyonunun tahminleri aşması nedeniyle daha fazla faiz artışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayında sürpriz biçimde 750 baz puanlık faiz artışı yaptığı belirtilen raporda "Önceki 2 ay beklentinin altında kalan faiz artırımları sonrası bu adım olumlu bir sürpriz oldu. Ancak enflasyon beklentilerinin daha da artması nedeniyle daha fazla faiz artırımına ihtiyaç var ve asıl soru Mart ayındaki yerel seçimlerden önce bu tür bir artışın yapılıp yapılmayacağı..." değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon TCMB'nin yıl sonu hedefinin üstünde

Enflasyonun Ağustos'ta yüzde 59'a ulaştığını hatırlatan kurum yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 58'den yüzde 70'e yükseltti. 2024 beklentisi de yüzde 38'den yüzde 40'a çıktı. Enflasyonun gelecek yıl Mayıs ayında yüzde 78 ile zirve yapacağı öngörüldü. Önceki beklenti yüzde 65'ti.

Kurumun yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30 oldu. Seçimden sonra, 2024'ün 2. çeyreğinde ise politika faizinin yüzde 45'e çıkması bekleniyor. Raporda TCMB'nin Mart ayına kadar finansal koşulları seçici olarak sıkılaştırmak için daha fazla niceliksel önlem alabileceği tahminine de yer verildi. TCMB'nin faiz artışlarına devam edeceği ancak yerel seçim öncesi kış aylarında duraklayacağı belirtildi.