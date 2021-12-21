Boğaziçi Management Academy 4-8 Ocak’ta

Türkiye’de ilk defa yönetim alanında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Boğaziçi Managment Academy’de, yönetim alanındaki uzman ve duayen isimler eğitim verecek.

Eğitimlerde verilen teorik bilgilerin uygulamaya döküldüğü workshoplar ile katılımcılar, yönetimi ve iş dünyasını yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Verilen bu eğitimden ve workshoplardan sonra katılımcılar, eğitimlerinin onaylanacağı “Boğaziçi Management Academy Sertifikası” almaya hak kazanacak.

YÖNETİME DAİR HANGİ KONULARA DEĞİNİYOR?

Boğaziçi Management Academy’de alanında uzman isimler; strateji yönetimi, iş dünyasında dayanıklılık, zaman yönetimi, kriz yönetimi, doğru liderlik modeli, duygu yönetimi, süreç yönetimi, kaos yönetimi, kariyer yönetimi, değişim yönetimi, proje yönetimi gibi yönetim alanının birçok farklı alt disiplinine değinerek katılımcılara yeni perspektifler kazandıracaklar.

NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞİYOR?

Boğaziçi Management Academy, 4-5-6-7 Ocak tarihlerinde eğitimlerini online olarak gerçekleştirecek. Katılımcılar, bu eğitimlerde öğrendiklerini 8 Ocak tarihinde düzenlenecek interaktif olan ve sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek online workshoplarda değerlendirme fırsatı bulacaklar.

SERTİFİKALI BİR ETKİNLİK Mİ OLACAK?

8 Ocak’ta düzenlenen workshoplardan sonra etkinliğimiz sonlanmış olacak. Katılımcılar, etkinliğin sonunda “Boğaziçi Management Academy Sertifikası” alarak yeterliliğini belgelendirmiş olacaklar.

KATILMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Biletler için: https://biletino.com/tr/e-e3l/bogazici-management-academy/

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için: https://ikboun.net/bogazici-management-academy/

Sorularınız ve iletişim için bma@buik.net adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.