Bond Dijital’e yeni genel müdür

Bond Digital’in kurucusu Volkan B. Kemahlıgil şirketin, Levent Karabeyoğlu’nun 25 yıllı aşkın deneyim ve vizyonuyla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğini paylaştı.

LEVENT KARABEYOĞLU KİMDİR?

Peki, Levent Karabeyoğlu kimdir? İşte Karabeyoğlu’nun biyografisi: Saint Benoit Lisesi Matematik bölümünden mezun olan Levent Karabeyoğlu, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Kariyerine Turk Nokta Net’te webmaster olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Sabancı Telekom’da Web Prodüksiyon Müdürü, Zap Medya’da Yönetici Ortak, TTNET’te Web Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı. Akbank’ta 4 yıl boyunca Dijital Pazarlama ve Satış’tan sorumlu olarak çalışan Levent, MYNET’te gelirlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı (CRO) rolünü üstlendi. Son olarak GroupM Türkiye’de dijital operasyonlardan sorumlu CDO ve Ogilvy İstanbul’da Müşteri Etkileşimi ve Ticaret Bölümü başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bond Digital; BluTV, Doğan Burda, Microsoft, Petrol Ofisi, Samsung ve Turk Telekom’un dijital reklam envanterleri ile Gebe.com, Goal.com, Kaave Falı, Para Analiz, Teknotoday ve Tamindir gibi dikey kategorilerde 53 yayıncının reklam satış ve pazarlama operasyonlarını yürütüyor.