Borcu olanlara yapılandırma imkanı için son gün!

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son güne girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi bugün, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Kanun gereğince söz konusu sürelerin uzatılması imkanı bulunmuyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru imkanı bulunuyor.

TESK'ten yapılandırma süresinin uzatılması talebi



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuya olan borçların yapılandırma süresinin en az 3 ay uzatılmasını talep etti.

Palandöken, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV), özel tüketim vergisi (ÖTV), idari para cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan kamuya olan borçların yapılandırması için başvuruların bugün sona ereceğini anımsattı.

Vergi borcu yapılandırma süresinin hasat dönemi bitinceye kadar en az 3 ay süre uzatılmasını isteyen Palandöken, piyasada nakit akışının daha hızlı olacağından ödemelerin kolaylaşacağını kaydetti. Palandöken, "Hem vatandaş ve esnaf borç yükünden kurtulur hem de devletimizin vergi gelirinde artış olur." ifadesini kullandı.