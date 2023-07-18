Borsa güne rekorla başladı: Altın ve dolarda yeni rekor geldi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,24 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.603,98 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca, yurt içinde net uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL'de yeni rekor

Türk lirası dolar karşısında üçüncü gününde de gerilerken, dolar/TL kurunda yeni rekor kaydedildi. Dolar endeksinde sınırlı bir geri çekilme görülürken, Dolar/TL kurunda yükseliş haftanın ikinci işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL kuru yüzde 2 yükselişle 26,92 seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini gördü. Euro/TL de 30,36 seviyesini aştı.

Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 15,56 seviyesinde, risk primi ise 444 baz puanda.

Dolar/TL'de yükseliş ivmesi devam ederken, yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Gram altında rekorlar hız kesmiyor

Altın, Fed'in faiz artışlarını duraklatacağına dair iyimser hava ve Çin'deki durgun toparlanmanın küresel çapta etkilerinin değerlendirilmesiyle yükselirken gram altın tarafında bir rekor daha geldi.

Altın, yatırımcıların Çin’deki durgun toparlanmanın küresel büyüme üzerindeki etkisi ve Fed’in parasal sıkılaştırma döngüsünde sona yaklaştığına dair işaretleri değerlendirmesiyle tahvil getirilerinin düşmesi sonrası yükseldi.

Spot altın ons başına 1.963 dolardan işlem görüyor. Gram altın tarafında ise sabah saatlerinde yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.698 TL ile rekor tazeledi.