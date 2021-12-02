Borsa güne yükselişle başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.865,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım oldu.

Uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile dün yüzde 2,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.857,40 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Küresel tarafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ABD Temsilciler Meclisin'de yaptığı açıklamada, yüksek enflasyonun 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesinin beklendiğini ve "geçici" olduğu değerlendirmesinden vazgeçilmesi gerektiğini yinelerken, ABD'de ilk Omicron varyantının görülmesi risk algısını artırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Artan enflasyon baskısı sonrası Fed'in beklenenden daha hızlı şekilde varlık alımlarını sonlandırması ve tahminlerden önce faiz artırabileceğine yönelik fiyatlamaların piyasalarda oynaklığı artırdığını vurgulayan analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini bildirdi.

Analistler, TCMB'nin dünkü dövize doğrudan müdahalelerinin ardından döviz piyasdasının da izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 ve 1.890 seviyelerinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.