Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artışla 3.878,76 puana yükseldi.

19.10.2022 13:57:530
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,21 puan değer kazanarak 3.878,76'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 34,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin gündemin odağında kalmaya devam etse de ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun öne çıktığını belirten analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonuyla hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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