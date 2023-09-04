Borsa haftaya rekor seviyeden başladı...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artışla ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puan ile rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artışla ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazancıyla 8.056,12 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.