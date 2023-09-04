Borsa haftaya rekor seviyeden başladı...

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artışla ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puana çıktı.

4.09.2023 10:04:010
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa haftaya rekor seviyeden başladı...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puan ile rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artışla ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazancıyla 8.056,12 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırıldı

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı...

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı...

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Otomotiv ve hafif ticari araç pazarı arttı

Otomotiv ve hafif ticari araç pazarı arttı

Google 25'inci yılını geride bıraktı

Google 25'inci yılını geride bıraktı

Dış ticaret açığı Ağustos ayında 8,88 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı Ağustos ayında 8,88 milyar dolar oldu

Yorum Yaz