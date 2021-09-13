Borsa haftaya yükselişle başladı-13 Eylül

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı.

13.09.2021 10:06:000
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Borsa haftaya yükselişle başladı-13 Eylül

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 artarak 1.439,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesiyle risk iştahının zayıf olduğunu bildirdi.

Yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, ABD'de ise bütçe dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

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