Borsa İstanbul heyeti, sanayi şirketlerini ziyaret ediyor

Borsa İstanbul heyeti, üretim, yatırım, ihracat yapan ve istihdam oluşturan sanayi şirketlerine ziyaretler gerçekleştirerek, halka arz süreçleri ve sermaye piyasaları hakkında detaylı bilgi veriyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki sanayicileri ziyaret etmeyi sürdüren Borsa İstanbul heyeti, diğer illerdeki sanayicileri de ziyarete hazırlanıyor

Borsa İstanbul heyeti, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda üretim, yatırım, ihracat yapan ve istihdam oluşturan sanayi şirketlerine planlı ve düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, halka arz süreçleri ve sermaye piyasaları hakkında detaylı bilgi veriyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından oluşturulan bir heyet, yakın zamanda açıklanan Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi şirketinden Borsa'da işlem görmeyenleri, şirket merkezlerinde tek tek ziyaret ediyor ve sermaye piyasaları hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap veriyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki sanayicileri ziyaret eden Borsa İstanbul heyeti, bu illerdeki sanayicileri ziyaret etmeye devam ederken, diğer illerdeki sanayicileri de ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Sanayi şirketlerinin ziyaret edilmesi dışında ayrıca, bu illerdeki sanayi ve ticaret odalarında düzenlenen toplantılara da katılan, sanayicilerle bir araya gelerek sunumlar yapan Borsa İstanbul heyeti, bu ziyaretler ile Türkiye'nin büyümesini sağlayan sanayicilerin yatırımlarını finanse eden ve uzun vadeli TL'ye ulaşma imkanı sağlayan sermaye piyasalarını anlatmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul gerçekleştirdiği heyet ziyaretlerinin yanı sıra, bu konudaki çalışmalarına, hem sosyal medya hesaplarında videolar yayınlayarak hem de hazırladığı "Halka Arz ve Borsa’da İşlem Görme" broşürünü en büyük 1.000 sanayi şirketinin listesinde yer alıp Borsa’da işlem görmeyen şirketler ile sanayi ve ticaret odalarına göndererek devam ediyor.