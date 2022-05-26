Borsa İstanbul’da gong Yayla Agro için çaldı

Pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe 26 yıldır faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda’nın halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi. Törenle birlikte Yayla Agro Gıda’nın hisseleri “YYLGD” kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görüyor. Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka açılan Yayla Agro Gıda’nın halka arzı yüzde 15,02 oranındaki payların satışıyla gerçekleştirildi.

Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, toplam 71 milyon TL nominal değerli pay; 12,50 TL fiyatla halka arz edilirken şirketin halka arz büyüklüğü 887 milyon 500 bin TL ve halka açıklık oranı yüzde 15,02 oldu. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Yayla Agro Gıda’nın halka arzında 2,64 kat talep geldi. Şirket, 2,3 milyar TL tutarındaki taleple 2022 yılının en yüksek talep alan ikinci kuruluşu olarak süreci tamamladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Dünyada son yıllarda yaşananlar, iklim değişikliği, salgın ve tedarik zincirindeki bozulmalar, sürdürülebilir gıda üretiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yayla Agro Gıda da halka arzdan elde ettiği gelirle yatırım yapmaya devam ederek ülkemizde sürdürülebilir gıda üretimine önemli katkılar sağlamaya devam edecek. Yayla Agro Gıda gibi kalite odaklı, yerli ve milli üretim yapan şirketlerimizi Borsamızda görmekten çok mutluyuz. Biz de Borsa olarak işlem gören şirketlerimize sürdürebilirlik konusunda eğitimler vererek destek oluyoruz, faaliyetlerinde daha sürdürülebilir olmalarını teşvik ediyoruz. Yayla Agro Gıda 887,5 milyon TL büyüklük ve 65 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı süreçte emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum, Yayla Agro Gıda’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" dedi.

Halka arzla yeni yatırımlara hız verecek

Yayla Agro Gıda’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, başarılı geçen bir halka arz sürecinin ardından halka açılmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"Kategorisinde ilk halka arz olan şirket olmak ve Borsa İstanbul’u renklendirmekten gurur duyuyoruz. Talep toplama sürecinde gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların şirketimize göstermiş olduğu güven ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Gıda sektörünün stratejik önemi günden güne artıyor. Tedarik zincirinin bozulması, gıda arz güvenliği, gıda milliyetçiliği ve ülkelerin kendi kendine yetebilmelerinin önemi gündemde yer almaya başladı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, bitkisel protein bazlı pirinç, bakliyat ve bulgur kategorisinde 25 yıllık tecrübesiyle pazar lideri konumunda bulunuyor. Ankara’da küçük bir dükkanda başlayan büyüme yolculuğuna, bugün 532 çalışanla 65’ten fazla ülkeye ihracat yapan ve 100’den fazla ülkeyle dış ticaret ilişkisi bulunan bir şirket olarak devam ediyor. Yıllar içinde hızla büyüyerek Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu ve ihracatçıları arasında üst sıralarda yer almayı başardık. Türkiye’nin 81 ilinde 60 binden fazla satış noktasında, yurt dışında Legurme markamız ile 65’ten fazla ülkede ürünlerimizle varız."

“Global bir marka olma motivasyonumuz var”

Kurulduğu günden bugüne yenilikçiliği, yaratıcılığı, sürdürülebilirliği ve katma değer üretmeyi şirket kültürü haline getirdiklerini söyleyen Hasan Gümüş; “Halka arz olma süreciyle beraber kazanmış olduğumuz ivmeyle önümüzdeki süreçte yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların en kıymetlisi ise Ar-Ge. Dünyada her şey insan istek ve ihtiyaçlarıyla şekilleniyor. Tüketim alışkanlıkları ve yaşam şekillerinin değiştiği bir ortamda buna uygun ürünler geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmak bizim en büyük misyonumuz. Biz kurumsallaşma, şeffaflaşma ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir şirket teslim etme motivasyonuyla halka arz olduk. Ayrıca global bir marka olma motivasyonumuz var. Halka arzdan sağlanan gelirle önümüzdeki günlerde üçüncü fabrikamızın temelini Niğde’de atacağız. Bir yıl içinde devreye almayı planladığımız yeni fabrikamızda ihracat odaklı, katma değeri yüksek, fonksiyonel gıdalar, zenginleştirilmiş ürünler, bitkisel protein bazlı ve değişen tüketim alışkanlıklarına yanıt verecek ürünler üreteceğiz. Şirketimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

“Gösterilen ilgi bizi çok mutlu etti”

Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise törendeki konuşmasında, “Yapı Kredi Yatırım olarak eş liderliğini yürüttüğümüz 887 milyon TL büyüklüğündeki Yayla Agro Gıda halka arzının 2,3 milyar TL tutarındaki taleple ve geniş bir katılımla başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Zorlu piyasa koşullarına rağmen gelen 2,6 kat talep de en başta Yayla Agro Gıda’ya olan güveni ve sermaye piyasalarımıza olan inancı yansıtıyor. Yurt içi ve yurt dışı toplam 67 bin 473 yatırımcıya halka arz edilen paylar yüzde 53’ü bireysel yüzde 47’si kurumsal yatırımcıya dağıtımla satıldı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcının gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Yayla Agro Gıda için yeni bir evre olan halka arz, şirketin faaliyetleri ile birlikte mevcut büyümeye katkı ve yatırımlara hız vermesini de sağlayacaktır. Bu süreçte global marka olma hedefine doğru emin adımlarla yürüyen Yayla Agro Gıda’ya başarılar diliyorum” dedi.

“Yatırımcılardan 2,6 katlık talep geldi”

Yayla Agro Gıda’nın halka arzında eş liderliği üstlenen Garanti BBVA Yatırım’ın Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt da Yayla Agro Gıda halka arzının 2022 yılının en büyük halka arzlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şirketin içinde bulunduğu sektörde ayrışmasını sağlayan güçlü marka bilinirliği, kalite anlayışı, yenilikçi fikirleri ve kadrosunun oluşumunda ilk günlerinden bugüne başarısında emek harcamış olan başta Hasan Gümüş olmak üzere tüm ekibi gönülden tebrik ediyoruz. Toplamda 887,5 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda yatırımcılardan gelen 2,6 katlık talep ve yüksek ilgi sonucu başarıyla tamamlanan halka arzın liderlerinden birisi olmaktan gurur duyuyoruz. Şirketin vizyonu ve yenilikçi kültürü sayesinde mevcut başarı ivmesini sürdüreceğine, halka açık olmanın getireceği yüksek sorumluluk bilinciyle ve yatırımcılarının da desteğiyle dünya çapında bilinirlik kazanma yolunda büyük adımlar atacağına inanıyor ve bu yolculuğunda Yayla Agro Gıda’ya başarılar diliyoruz."

Tören, hediye takdimleri ve Yayla Agro Gıda’nın halka arz kutlaması ile sona erdi.

Bu bir ilandır.