Borsa neden yükseliyor? (8 Aralık)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Peki, borsa neden yükseliyor?

BIST 100 endeksi Çarşamba günü, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

ekonomist.com.tr'nin haberine göre 'Borsa neden yükseliyor? Bu yükseliş devam eder mi? sorularını ALB Forex Araştırma Uzman Yardımcısı Akın Solmaz şöyle yanıtlıyor:

Borsa İstanbul 2021 yılını tamamlarken yıl başından bu yana yüzde 34 getiri kaydetti. TCMB’nin ilk faiz indirimine gittiği Eylül ayı toplantısından baz aldığımızda ise BİST100 endeksi yüzde 41 getiriye ulaştı. Son üç aylık periyotta sert yükseliş gösteren Borsa İstanbul’da faiz, enflasyon ve kur başlıkları altında nedenler sunulabilir.

Yılın sonlarına doğru güçlü yükseliş gösteren enflasyona karşı TCMB politika faiz oranını, enflasyon oranın altına indirmesi ile yatırımcılarda alternatif getiri arayışı başladı. Bu dönem içerisinde güçlü yükselişe geçen kur ve altına görece Borsa İstanbul iskontolu görünümü ile yatırım için daha cazip durmaktaydı.

Eylül ayı itibarıyla artan işlem hacimleri tekrar 2020 yıl sonu seviyelerine dönmesi yatırımcıların borsaya ilgisinin bir indikatörü oldu.

TCMB’nin eylül ayı toplasında faiz indirimine başlaması ile TL, dolar karşısında yüzde 58 değer kaybetti. BİST100 endeksi dolar bazında yıl başından bu yana yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti.

Dolar bazında endeks 2020 yılı ilk koronavirüs haberi ile yaşanan sert düşüş seviyelerine yaklaştı.

Gelişmekte olan piyasalar içerisinde oldukça iskontolu duruma gelen Borsa İstanbul yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar çekmeye başladı.

Son aylarda bazı şirketlerin başta Garanti BBVA ve holdingler olmak üzere geri alım kararı açıklaması da pozitif etki oluşturdu.

Geri alım programının son dönemlerde artması da şirketlerin mevcut koşullar içerisinde iskontolu olduğunun bir göstergesi oldu. Genel olarak bu durumların etkisi ile Borsa İstanbul’da bir ralli başlangıcı oluştu.



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