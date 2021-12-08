Borsa neden yükseliyor? (8 Aralık)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Peki, borsa neden yükseliyor?
BIST 100 endeksi Çarşamba günü, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.
BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?
ekonomist.com.tr'nin haberine göre 'Borsa neden yükseliyor? Bu yükseliş devam eder mi? sorularını ALB Forex Araştırma Uzman Yardımcısı Akın Solmaz şöyle yanıtlıyor: