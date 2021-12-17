Borsa sert düştü, 2. devre kesici devreye girdi

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

İlk devre kesici 16:24’te uygulamaya alındı. 16:54’te işlemlerin başlamasının ardından düşüşün devam etmesi nedeniyle bir devre kesici daha uygulandı. Pay piyasasında seans 17.24’te kaldığı yerden devam edecek.

Borsa İstanbul’un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Açıklama şöyle:

“Saat 16:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17:14’te tek fiyat emir toplama, 17:19’da eşleştirme yapılacak ve 17:24’ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17:14’te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:24’ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17:24’ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 17:24’te yeniden başlayacaktır.”

Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7’lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.