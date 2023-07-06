Borsada 89 hisse yükselirken, 11'i değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 6.179,60 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,83 puan değer kazandı.

Dün 6.106,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,55 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 6.135,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.130,77, en yüksek ise 6.207,85 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, teknoloji endeksi yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Şişecam, Yapı Kredi ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.917 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0990 liradan, avro 28,3480 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.917 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 76,8 dolardan işlem görüyor.