Borsada devre kesici sistem çalıştı: İşlemler durdu

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

5.01.2023 17:44:520
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Borsada devre kesici sistem çalıştı: İşlemler durdu

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 16.31.12 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.51.12'de tek fiyat emir toplama, 16.56.12'de eşleştirme yapılacağı ve 17.01.12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği aktarılan duyuruda, varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemlere 17.01.12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemlerin de saat 17.01.12'de yeniden başlayacağı kaydedilerek, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı ifade edildi.

İşlemler geçici olarak ikinci kez durduruldu

Borsa İstanbul'dan daha sonra yapılan açıklamada da saat 17.09.16 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

İşlemlerin Pay Piyasası'nda saat 18.01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08'de yeniden başlatılacağı aktarılan açıklanmada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı bildirildi.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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