Borsa'da gong Söke Un için çaldı

Gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Ulusoy, Ulusoy Un Hissedarı Onur Erhan Ulusoy, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Araz, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı.

QNB Finansinvest liderliğinde hisse satış fiyatı pay başına 7.5 TL olarak 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Söke’ye, halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinin en yüksek talep katsayısı gerçekleşti. Bununla beraber 68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı ise Borsa İstanbul tarihinde bir halka arza gelen en yüksek tutarda talep oldu. Tüketicinin raftaki güveni, borsaya da yansıdı Toplamda 860.816 yatırımcıdan 68,7 milyar talep gelerek Borsa İstanbul tarihinde bir rekor gerçekleştiren Söke için Borsa İstanbul’da gong 12 Ocak Perşembe günü çaldı.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Söke Değirmencilik gelen yüksek taleple, 581 milyon TL halka arz geliri ve 787 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın içinden geçtiği süreç, iklim değişikliği, salgın, savaş, tedarik zincirinin bozulması ve sosyal olaylar, gıda arz güvenliğinin önemini giderek arttırmaktadır. Sürdürülebilir tarımın uçtan uca tüm sürecini yürüten veya bu sürecin bir parçası olan şirketlerimizin, ihtiyaç duydukları finansmanı sermaye piyasamız aracılığıyla sağlamaktan bu açıdan dolayı çok mutluyuz. Ben, bu sektöre örnek olan, sektörü vizyonerlikleri ile büyüten, Günhan Beye ve ailesine, rahmetli babalarına teşekkür ediyorum. Rahmetli Fahrettin Beyi bir kez daha hayırla yad ediyorum. Söke Değirmencilik, sofralara getirdiği gibi sermaye piyasamıza da bereket getirsin. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Söke Değirmenciliğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” dedi.

Söke CEO’su Başar Kılıç: “60 yıl önce sağlam temeller üzerine kurulan Söke, aralıksız üretim, ürün çeşitliği ve ürün kalitesiyle her zaman tüketicisinden tam not aldı. Bugün elde ettiğimiz başarı, tüketicinin tercihi sayesindedir. Artık Türkiye’nin yüzde 1’i, Söke’nin ortağı. Ailemize hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı.

Borsa, güven ve bilinirlik veriyor

Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ise “Kasım 2014’de Borsa İstanbul’un ilk un firması Ulusoy Un için gonga basmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamıştık. Yakın bir zaman önce aramızdan ayrılan babam, Ulusoy Un’un Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, o günkü konuşmasında Ulusoy Un olarak kurulduğumuz günden bu yana insanların güvenle tüketebileceği ürünleri sofralara ulaştırmanın odak noktamız olduğuna ve bundan sonra da yolumuzun hep bu olacağını belirtmişti. Biz de onun çizdiği bu yolda ilerlemeyi vizyonumuz yaparak son tüketiciye ulaşmak üzere perakendenin güçlü markası Söke’yi kendi bünyemize katma kararı vererek kısa bir zaman içerisinde Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istedik. Biliyoruz ki borsada işlem; güven, bilinirlik veriyor. Şirket açısında da hem mali hem de yönetim açısından denetlenmek, şirketi performansı ve büyümeyi artırmaya sevk ediyor. 60. yılında halka arz ettiğimiz Söke’nin de önümüzdeki dönemde gelebileceği noktayı şimdiden görebiliyoruz ki tüketici de bizim gibi düşünüyor. Öyle ki tüketicinin Söke’ye olan raftaki güveni, borsaya da yansıdı ve Söke, Borsa İstanbul tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Söke’ye, halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinin en yüksek talep katsayısı gerçekleşti. Bununla beraber 68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı ise, Borsa İstanbul tarihinde bir halka arza gelen en yüksek tutarda talep oldu. 1969 yılında Fahrettin Ulusoy’un zahire dükkanı hayaliyle çıktığımız bu yolculukta Sermaye Piyasa’nın verdiği güçle global bir marka haline geldik. Bütün yatırımcılarımıza, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Söke, borsamıza çok yakışacak. Söke’yle geleceğe dokunun.” açıklamalarında bulunurken QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Pamir Karagöz, “Annelerimizin ve bizlerin mutfaklarında yer alan geniş ürün yelpazesiyle tüketicisine hizmet veren Söke’ye halka arzdan elde ettiği gelirle yapacağı yeni yatırımlarda başarılar diliyorum.” dedi.