Borsada kayıplar arttı, devre kesici çalıştı

Borsada işlemler, yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 12.11.30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Pay Piyasasında saat 12.31.30'da tek fiyat emir toplamanın başlayacağı kaydedilen açıklamada, 12.36.30'da eşleştirme yapılacağı ve 12.41.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12.31.30'da tek fiyat emir toplama yapılacağı ve 12.41.30'dan itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceği aktarılarak, "Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12.41.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12.41.30'da yeniden başlayacağı kaydedilen açıklamada, emir toplama sürecinin, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesildiği hatırlatıldı.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.