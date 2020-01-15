Borsada tarihi rekor

Borsa bu sabah tüm zamanların rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121 bin 232 puandan başlamasının ardından hızlıca yükselişe geçti ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul daha önce 121 bin 532 olan seviyeyi 121 bin 805 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da bir önceki rekor seviye 29 Ocak 2018'deki 121 532 puan idi.

DOLAR 5,88 LİRADA

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni günde dolar/TL 5,88 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL de 6,54’te işlem görüyor.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması Beyaz Saray’da imzalanacak.

ÇEYREK ALTIN 481 LİRA

Çeyrek altın kuru alış fiyatı 470,07 lira alış fiyatı, 481,83 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altın ise 293,73 lira alış fiyatı, 293,89 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.