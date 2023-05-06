Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre 4 Mayıs itibariyle Borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı. Böylelikle yatırımcı sayısında rekor tazelenmiş oldu.

6.05.2023 10:01:280
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Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 4 Mayıs itibariyle 5 milyonu aşarak rekor kırdı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 30 Nisan 2023 tarihi itibariyle 4 milyon 768 bin 730 olmuştu.

MKK verilerine göre aylık yatırımcı sayısı artışı yüzde 19,63 ile 829 bin 300 oldu. Yıllık artış ise yüzde 101,61 ile 2 milyon 546 bin 896 olarak gerçekleşti.

Yaşanan artışta SPK'nın son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması olduğu değerlendiriliyor.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri'nin halka arzında 2 milyon 118 bin 379 kişiyle rekor katılım sağlanmıştı. CW Enerji halka arzında ise bu rekor kırılarak 2 milyon 243 bin 594 kişiyle yeni rekor katılım sayısına ulaşılmıştı.

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